Під музику Морріконе і з промовою президента. У Парижі попрощалися з Жан-Полем Бельмондо (відео)

У Парижі (Франція) ввечері в четвер пройшло прощання з легендою французького кіно Жан-Полем Бельмондо, який помер на 89-му році життя 6 вересня. Під Будинком інвалідів, де проходила церемонія, зібралося безліч людей, прощання розпочалося з промови президента Франсуа Макрона.
Про це, зокрема, повідомляє Euronews.
"Ми любимо Жан-Поля Бельмондо, тому що він був схожий на нас. Великий серед великих, але він був насамперед людиною – так його описував Жан-Поль Сартр. Ми захоплюємося ним, він змушує нас сміятися. Бельмондо – майже такий же як ми, тільки кращий", – заявив Макрон.
На церемонію були запрошені члени сім'ї Бельмондо, політики, діячі спорту і культури. Також у Будинок інвалідів попрощатися з актором змогли потрапити тисяча людей з санітарним паспортом. Решта спостерігали за церемонією на гігантських екранах, встановлених на подвір’ї.
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Крім того, провідні французькі телеканали вели пряму трансляцію.
Труну з тілом Бельмондо, накриту французьким прапором, винесли у внутрішній двір під музику Енніо Морріконе з фільму "Професіонал" – її виконав військовий оркестр.
Безпосередньо похорон у вузькому сімейному колі відбудеться у п'ятницю вранці в церкві Сен-Жермен-де Пре.
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