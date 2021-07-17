Русский
$ 27,29
32,24
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Загинули 133 людини: в Німеччині продовжують ліквідовувати наслідки повені (фото, відео)

17 липня 2021 15:19

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Влада Німеччини ввела на заході країни режим надзвичайної ситуації через потопи

Повені почалися в середині тижня через рясні і тривалі дощі / Фото: колаж "Сьогодні"

Повені почалися в середині тижня через рясні і тривалі дощі / Фото: колаж "Сьогодні"

На заході Німеччині через сильні дощі – повінь, яка вже забрала життя як мінімум 133 людей.

Реклама

Про це повідомляють європейські ЗМІ.

Найбільше від повені постраждали в місті Кобленц в федеральній землі Рейнланд-Пфальц, там після удару стихії загинули близько 90 осіб. Ще 43 людини загинули в сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Реклама

Зараз більше 102 тис. людей через повені залишаються без електрики, а тисячі місцевих жителів були змушені покинути свої будинки.

Міноборони Німеччини ввело на заході країни режим надзвичайної ситуації, надавши військовим право діяти на свій розсуд.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

В тренді
У Латвії псуються тонни черешні і полуниці – не вистачає заробітчан (відео)
Заробітчани не змогли приїхати на збір урожаю через коронавірусні обмеження / Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

Уже відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франк-Вальтер Штайнмаєр відправляться в федеральну землю Рейнланд-Пфальц. А Франція зі свого боку висловила готовність надати допомогу в боротьбі з наслідками негоди в Німеччині.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Повені в центральній частині Європи почалися через рясні і тривалі дощі. Негода також зачепила ряд регіонів Нідерландів, Франції та Бельгії. У Бельгії, зокрема, загинули 20 осіб.

Фото: REUTERS
Реклама

Фото: REUTERS

Раніше ми писали, що в Криму через повінь загинула жінка.

Нагадаємо, під час масштабної повені затопило Ялтинський крокоділяріум.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником Меркель
Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником МеркельВлада
Уперше в світі. Жінка померла відразу від двох мутацій коронавірусу
Уперше в світі. Жінка померла відразу від двох мутацій коронавірусуЄвросоюз
Транзит газу і 1,5 мільйона вакцин – чим завершилися переговори Зеленського і Меркель
Транзит газу і 1,5 мільйона вакцин – чим завершилися переговори Зеленського і МеркельВлада
У схваленої в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект
У схваленої в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефектЄвросоюз
Вже більше половини випадків: Дельта-штам витісняє звичайний коронавірус
Вже більше половини випадків: Дельта-штам витісняє звичайний коронавірусЄвросоюз
Оголошена тривога. Літаки РФ зірвали зустріч Науседи з прем'єром Іспанії (відео)
Оголошена тривога. Літаки РФ зірвали зустріч Науседи з прем'єром Іспанії (відео)Євросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти