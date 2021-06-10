Русский
$ 27,09
33,02
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Поки мало вакцинацій – ВООЗ про ризик повторного спалаху COVID-19 в Європі

10 червня 2021 15:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як розповіли у Всесвітній організації охорони здоров'я, владі не варто передчасно знімати обмежувальні заходи

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Говорити про запобігання повторного поширення коронавірусу в Європі поки складно, бо рівень вакцинації в регіоні ще недостатній.

Реклама

Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає "Інтерфакс".

"Охоплення вакцинацією далеко не достатнє для захисту регіону від нового спалаху", – заявив він.

У Всесвітній організації вважають, що незважаючи на те, що в Європі йде на спад загальне число інфікованих коронавірусом, госпіталізованих і померлих, владі не варто передчасно знімати обмежувальні заходи.

"Протягом минулого літа кількість хворих поступово зростала серед молодших вікових груп, потім серед старших вікових груп, що призвело до руйнівного спалаху, карантину і смерті людей восени і взимку", – додав Клюге.

Реклама

Як ми писали, з 1 липня ЄС вводить ковідний сертифікат, який буде доступний в цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код.

В тренді
Боротьба зі слизом. Туреччина почала чистити Мармурове море (відео)
Туреччина почала чистити Мармурове море. Фото: REUTERS/UB

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

В Україні також почали розробляти паспорт вакцинації. Але навколо нього вже повно міфів, нібито з ним не можна буде потрапити в країни ЄС і вакцина у нас не така. Журналісти "Сьогодні" розбиралися, що правда, а що міфи.

Раніше ми писали, що Литва почала видавати цифровий ковід-сертифікат Євросоюзу тим, хто перехворів на коронавірус, вакцинувався або здав тест на COVID-19.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квиткиЕкономіка
Слідство щодо MH17 відхилило свідчення про причетність ЗСУ до пуску ракети – суддя
Слідство щодо MH17 відхилило свідчення про причетність ЗСУ до пуску ракети – суддяЄвросоюз
Німеччина і Франція не покликали Україну на переговори з РФ. Кулеба пояснив ситуацію
Німеччина і Франція не покликали Україну на переговори з РФ. Кулеба пояснив ситуаціюВлада
Варшава або Краків? Польща готова прийняти переговори щодо Донбасу
Варшава або Краків? Польща готова прийняти переговори щодо ДонбасуЄвросоюз
Російські хакери атакували Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІ
Російські хакери атакували Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІЄвросоюз
ЄС ввів заборону на польоти над Білоруссю через інцидент із Ryanair – ЗМІ (оновлено)
ЄС ввів заборону на польоти над Білоруссю через інцидент із Ryanair – ЗМІ (оновлено)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти