Поки мало вакцинацій – ВООЗ про ризик повторного спалаху COVID-19 в Європі

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Говорити про запобігання повторного поширення коронавірусу в Європі поки складно, бо рівень вакцинації в регіоні ще недостатній.
Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає "Інтерфакс".
"Охоплення вакцинацією далеко не достатнє для захисту регіону від нового спалаху", – заявив він.
У Всесвітній організації вважають, що незважаючи на те, що в Європі йде на спад загальне число інфікованих коронавірусом, госпіталізованих і померлих, владі не варто передчасно знімати обмежувальні заходи.
"Протягом минулого літа кількість хворих поступово зростала серед молодших вікових груп, потім серед старших вікових груп, що призвело до руйнівного спалаху, карантину і смерті людей восени і взимку", – додав Клюге.
Як ми писали, з 1 липня ЄС вводить ковідний сертифікат, який буде доступний в цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код.
Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.
В Україні також почали розробляти паспорт вакцинації. Але навколо нього вже повно міфів, нібито з ним не можна буде потрапити в країни ЄС і вакцина у нас не така. Журналісти "Сьогодні" розбиралися, що правда, а що міфи.
Раніше ми писали, що Литва почала видавати цифровий ковід-сертифікат Євросоюзу тим, хто перехворів на коронавірус, вакцинувався або здав тест на COVID-19.
Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
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