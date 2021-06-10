Поки мало вакцинацій – ВООЗ про ризик повторного спалаху COVID-19 в Європі

Як розповіли у Всесвітній організації охорони здоров'я, владі не варто передчасно знімати обмежувальні заходи

Фото: REUTERS/Yves Herman

Говорити про запобігання повторного поширення коронавірусу в Європі поки складно, бо рівень вакцинації в регіоні ще недостатній.

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Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає "Інтерфакс".

"Охоплення вакцинацією далеко не достатнє для захисту регіону від нового спалаху", – заявив він.

У Всесвітній організації вважають, що незважаючи на те, що в Європі йде на спад загальне число інфікованих коронавірусом, госпіталізованих і померлих, владі не варто передчасно знімати обмежувальні заходи.

"Протягом минулого літа кількість хворих поступово зростала серед молодших вікових груп, потім серед старших вікових груп, що призвело до руйнівного спалаху, карантину і смерті людей восени і взимку", – додав Клюге.

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Як ми писали, з 1 липня ЄС вводить ковідний сертифікат, який буде доступний в цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код.

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

В Україні також почали розробляти паспорт вакцинації. Але навколо нього вже повно міфів, нібито з ним не можна буде потрапити в країни ЄС і вакцина у нас не така. Журналісти "Сьогодні" розбиралися, що правда, а що міфи.

Раніше ми писали, що Литва почала видавати цифровий ковід-сертифікат Євросоюзу тим, хто перехворів на коронавірус, вакцинувався або здав тест на COVID-19.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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