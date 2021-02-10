Наклали на себе руки через педофіла: британець хитрим способом виманював у дітей фото

У Великобританії суд засудив 36-річного педофіла Девіда Вілсона до позбавлення волі строком на 25 років.
Як повідомляє Daily Mail, колишній тренер молодіжної футбольної команди в соцмережах написав більш ніж 5 тис. дітям у всьому світі.
Він реєструвався в Instagram і Facebook, де видавав себе за дівчат, щоб писати хлопчикам. Чоловік втирався в довіру до них і змушував надсилати відверті фото. Після цього він шантажував і змушував надсилати відео.
У суді він зізнався в скоєнні 96 злочинів сексуального насильства стосовно 51 хлопчика.
Через жорстоке поводження деякі хлопчики наклали на себе руки.
Раніше ми писали також про те, що в Київській області спіймали насильника, який тривалий час здійснював сексуальне насильство над дітьми і знімав це на відео.
Нагадаємо, столична поліція передала в суд обвинувальний акт стосовно чоловіка, який підозрюється в згвалтуванні жінки в парку на вулиці Андрія Малишка в Києві.
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