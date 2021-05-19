Польща вакцинуватиме працівників із України: де, коли і чим

Польські роботодавці неодноразово зверталися до уряду з проханням дати їм можливість вакцинувати українських заробітчан

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Польща готується вакцинувати від COVID-19 українців, які приїжджають на роботу до цієї країни, просто на кордоні при в'їзді.

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Про це повідомляє видання Wirtualna Polska.

Заробітчан з України будуть вакцинувати на прикордонних переходах одноразовою вакциною американського виробника Johnson & Johnson.

"Це буде своєрідний фільтр, що захищає країну від проникнення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших КПП на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, також повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", – заявив глава медцентру Medyk у Жешуві Станіслав Мазур, один із організаторів кампанії вакцинації в Підкарпатті.

З його слів, українцям при в'їзді до Польщі будуть пропонувати вакцинуватися саме вакциною Johnson & Johnson, оскільки застосування одноразового препарату дасть змогу уникнути можливих ускладнень при організації прийому другої дози.

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Вакцинація на прикордонних переходах розпочнеться, тільки-но надійдуть необхідні дози замовленої вакцини.

"Чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо вакцинацію", – заявив глава медцентру.

Нагадаємо, на тлі зростання припливу до Польщі працівників з України місцеві роботодавці просили владу дати їм можливість вакцинувати заробітчан.

Ми також повідомляли, що польський уряд має намір зобов'язати найманих працівників платити податки – з цією метою їм почнуть видавати коди-ідентифікатори.

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