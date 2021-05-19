Русский
$ 27,44
33,53
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Польща вакцинуватиме працівників із України: де, коли і чим

19 травня, 01:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Польські роботодавці неодноразово зверталися до уряду з проханням дати їм можливість вакцинувати українських заробітчан

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Польща готується вакцинувати від COVID-19 українців, які приїжджають на роботу до цієї країни, просто на кордоні при в'їзді.

Реклама

Про це повідомляє видання Wirtualna Polska.

Заробітчан з України будуть вакцинувати на прикордонних переходах одноразовою вакциною американського виробника Johnson & Johnson.

"Це буде своєрідний фільтр, що захищає країну від проникнення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших КПП на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, також повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", – заявив глава медцентру Medyk у Жешуві Станіслав Мазур, один із організаторів кампанії вакцинації в Підкарпатті.

З його слів, українцям при в'їзді до Польщі будуть пропонувати вакцинуватися саме вакциною Johnson & Johnson, оскільки застосування одноразового препарату дасть змогу уникнути можливих ускладнень при організації прийому другої дози.

В тренді
Зустріч Байдена і Путіна пройде в найближчі тижні – держсекретар США
Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
В тренді
В Ізраїлі обрушилася трибуна синагоги – понад 160 постраждалих та двоє загиблих (оновлено)
В тренді
Ліквідація бойовиків і знищення штабу ХАМАС – Ізраїль завдає удару по сектору Газа (відео)
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Реклама

Вакцинація на прикордонних переходах розпочнеться, тільки-но надійдуть необхідні дози замовленої вакцини.

"Чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо вакцинацію", – заявив глава медцентру.

Нагадаємо, на тлі зростання припливу до Польщі працівників з України місцеві роботодавці просили владу дати їм можливість вакцинувати заробітчан.

Ми також повідомляли, що польський уряд має намір зобов'язати найманих працівників платити податки – з цією метою їм почнуть видавати коди-ідентифікатори.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Німеччині вухаті
У Німеччині вухаті "Запорожці" продають дорожче за раритетні MaseratiАвто
Заробітчан у Польщі змусять платити податки: як працюватиме код-ідентифікатор
Заробітчан у Польщі змусять платити податки: як працюватиме код-ідентифікаторЕкономіка
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективність
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективністьУкраїна
У Норвегії закликають відмовитися від вакцин AstraZeneca і Johnson & Johnson
У Норвегії закликають відмовитися від вакцин AstraZeneca і Johnson & JohnsonЄвросоюз
Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в ЄС (оновлено)
Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в ЄС (оновлено)Влада
Податки для заробітчан і французький мільярд – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Податки для заробітчан і французький мільярд – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти