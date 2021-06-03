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Варшава або Краків? Польща готова прийняти переговори щодо Донбасу

3 червня, 16:08

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Польський посол запевняє в готовності своєї країни стати новим переговорним майданчиком щодо Донбасу замість Мінська

Польща готова прийняти у себе переговори про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо переговорний майданчик перенесуть з Білорусі, про що раніше говорив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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Про це в інтерв'ю Главком заявив польський посол в Україні Бартош Ціхоцький.

"Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві, або Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато хороших місць для переговорів", – сказав Ціхоцький.

Надзвичайний і повноважний посол допускає, що для цього ЄС навіть може разово скасувати санкції, що забороняють в'їжджати ватажкам бойовиків ОРДЛО.

При цьому сам дипломат стверджує, що не чув про реальні плани перенести переговорний майданчик з Мінська до Варшави.

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Але Ціхоцький вважає, що переговори не мають проходити там, де "в сусідньому кварталі катують людей".

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Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, що через проросійські настрої Білорусі Україна більше не збирається брати участь в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську і має намір шукати інше місце для зустрічей.

Про перенесення переговорів ще з минулого року говорить голова МЗС України Дмитро Кулеба, аргументуючи це репресіями режиму Олександра Лукашенка щодо учасників антиурядових протестів і опозиції.

Більше про останній конфлікт України і Білорусі дивіться у відеосюжеті:

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