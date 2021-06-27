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Польща та Ізраїль посварилися через Голокост: що сталося

27 червня 2021 21:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Ізраїлі обурені новим законопроєктом про адміністративні спори, ухваленим польським Сенатом

Польща та Ізраїль конфліктують через законопроєкт, ухвалений польським Сенатом / колаж "Сьогодні"

Польща та Ізраїль конфліктують через законопроєкт, ухвалений польським Сенатом / колаж "Сьогодні"

У Польщі очікує схвалення Сеймом законопроєкт про адміністративні спори, відповідно до якого, зокрема, неможливо буде оскаржити в суді рішення після 30 років після їхнього ухвалення. Цей пункт викликав "глибоке розчарування" у влади Ізраїлю, країни навіть викликали в свої МЗС диппредставників одне одного.

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Про це пише DW.

Як зазначає видання, документ 24 червня схвалила верхня палата польського парламенту – Сенат, і тепер його доля в руках депутатів нижньої палати – Сейму.

У неділю, 27 червня, Міністерство закордонних справ у Єрусалимі викликало з цього питання польського посла, у відповідь МЗС Польщі чекає у себе уповноваженого посольства Ізраїлю 28 червня.

Чому обурився Ізраїль

Ізраїль вважає, що польський законопроєкт негативно вплине на долю більшості запитів щодо відшкодування власності, втраченої під час Голокосту, від уцілілих людей або їхніх родичів.

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Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід вважає законопроєкт "неморальним і таким, що серйозно шкодить відносинам двох країн".

Розкритикувала законопроєкт і Всесвітня єврейська організація з реституції, там вважають, що він унеможливить повернення або відшкодування майна, яке єврейські та неєврейські правовласники втратили під час Голокосту і в комуністичну епоху.

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Що кажуть у Польщі

У Польщі тим часом здивовані претензіями ізраїльтян і вважають, що там погано ознайомилися з документом.

Зокрема, польський посол в Ізраїлі Марек Магіровський заявив у коментарі ізраїльським ЗМІ, що у нього склалося враження, ніби в Ізраїлі "ніхто не читав закон".

Нагадаємо, минулого тижня влада Польщі заявила, що у неї є докази причетності спецслужб Росії до нещодавньої кібератаки на тисячі електронних скриньок та облікових записів у соціальних мережах політиків, громадських діячів та інших поляків.

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Ми також писали, що парламент Ізраїлю поклав край 12-річному правлінню Беньяміна Нетаньягу, затвердивши новий склад коаліційного уряду, який очолив колишній міністр оборони, правий політик Нафталі Беннет.

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