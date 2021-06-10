Польща масово вакцинує українців на кордоні: як це відбувається

Польська влада пропонує українцям, що в'їжджають, знижку на обов'язковий тест за безкоштовне проходження вакцинації від COVID-19

Хоч Pfizer, хоч Moderna – на ваш вибір. Українців, які приїжджають до Польщі на роботу або навчання, відтепер безкоштовно щеплять від коронавируса . У мобільних центрах вакцинації на кордоні є всі визнані Євросоюзом вакцини.

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Як відбувається щеплення, дізналася кореспондентка "Сьогодні".

Чотири вакцини на вибір

Один з таких пунктів знаходиться в селі Заміхів, розташованому в 30 кілометрах від польсько-українського кордону. Черг тут немає, а протягом дня тут вакцинувалися кілька десятків українців.

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Більшість з них вдома на щеплення не записувалися, а тут зважилися, щоб не сидіти 2 тижні на самоізоляції.

"Чисто випадково. Сказали, що зроблять вакцину – нехай буде. Я не працюю в Польщі", – зізнається Андрій Гриценко з Тернопільської області.

Але зустрічаються й такі, хто реєструвався і в Україні.

"В "Дію" ми записувалися десь місяця 1,5-2 тому, але наша черга ще не підійшла. Ось поїхали, побачили і вирішили зробити відразу", – каже мешканка Закарпаття Ольга Мастепан.

До слова, можливістю зробити щеплення скористався і оператор "Сьогодні" Володимир Вежбінський. Як повідомили представники медичного центру, який проводить вакцинацію, поки що вони отримали 45 тисяч доз для українців. Це – Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

"Ті, хто приходять на вакцинацію, можуть обирати, яку саме вакцину вони хочуть. Ми одразу видаємо людині документ і вносимо всі дані в загальну базу. За другим щепленням необов'язково їхати на кордон – його можна зробити в будь-якій точці Польщі", – розповів директор медичного центру Станіслав Мазур .

Щеплення за знижку

Перед вакцинацією тут кожен на місці здає тест на антиген до коронавірусу, щоб перевірити, чи не хворіє він зараз.

Тепер тест є обов'язковим для всіх, хто в'їжджає до Польщі і не бажає два тижні сидіти на самоізоляції. Коштує він 960 гривень, але для тих, хто зголосився щепитися, на 100 гривень менше.

"Ми чекаємо 15 хвилин після вакцинації, щоб переконатися, що немає ніяких реакцій. А далі людина може їхати, куди планувала", – зазначила координатор по щепленню Яна Добженська.

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До слова, в самій Польщі вже прищепили понад 60% дорослого населення і починають вакцинацію дітей.

Нагадаємо, раніше колишній головний імунолог Києва Олег Назар розповів, чому вакцинація українців на кордоні – це не просто нормальна, але і вигідна практика для України.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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