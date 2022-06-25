Польща звернеться до НАТО з важливим проханням

Міністр оборони Польщі розповів про плани країни на саміті Альянсу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Польща проситиме про збільшення присутності НАТО на своїй території через агресію Росії. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю виданню Рolska Times. За його словами, таке прохання буде озвучено на саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня.

"Ми прагнемо більшої кількості військ і хочемо підвищити готовність союзних сил у разі загрози. Я підтверджую, що ми намагаємося розмістити бригадну групу в Польщі в рамках структур НАТО. Протягом кількох років ми приймаємо американських солдатів на польській землі, їхня кількість збільшується, і збереження цієї постійної присутності є одним із моїх пріоритетів", — заявив Блащак.

Міністр зазначив, що безпека регіону – один із пріоритетів НАТО.

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"НАТО вже підтримує своїх партнерів з країн, найбільш уразливих для нападу з боку Росії, таких як Грузія та Молдова. Безпека нашого регіону, зокрема східного флангу Альянсу, а отже і всього НАТО, зараз є пріоритетним питанням", — сказав він.

Саміт НАТО

На саміті НАТО оголосять Росіюзагрозою безпеці, миру та стабільності. Також вперше буде згаданий Китай. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

За словами генсека, вторгнувшись до України, Росія показала, що вона більше не є партнером мирних країн.

"Коли світ змінюється, змінюється і НАТО. І світ став небезпечнішим. Ми пояснимо, що Росія більше не партнер, а загроза нашій безпеці, миру та стабільності", – заявив генсек НАТО.