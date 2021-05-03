Польща офіційно підтримала вступ України до Євросоюзу

Позицію Дуди також підтримав президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, він "вірить в майбутнє України як члена ЄС"

Президент Польщі Анджей Дуда підтримав майбутній вступ України до Європейського Союзу.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Наша двостороння зустріч з президентом Зеленським завершилася підписанням спільної декларації щодо європейської перспективи для України – належність до ЄС. Польща продовжує підтримувати Україну в цьому питанні", – сказав політик.

Він також підкреслив, що "Євросоюз може стати сильніше після прийняття нових членів, оскільки розширення завжди робило ЄС більш динамічним".

Позицію Дуди також підтримав президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, він "вірить в майбутнє України як члена ЄС".

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"Нас треба бачити в ЄС як рівноправного і невід'ємного партнера. Україна – потужна держава, яка тільки зміцнить Європейський Союз", – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, польський президент в серпні відвідає Україну для участі в саміті"Кримська платформа".

Також ми писали, що на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу, який пройде 14 червня в Брюсселі, буде підняте питання вступу України до НАТО.