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Польща запропонує НАТО відправити миротворців до України – ЗМІ

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22 березня, 20:28
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Миротворча місія НАТО в Україні може складатися з 10 тисяч солдатів з країн НАТО, але пропозицію щодо її відправлення має затвердити президент США Джо Байден
НАТО хочуть запропонувати запровадити в Україні миротворців. Фото: колаж "Сьогодні"
НАТО хочуть запропонувати запровадити в Україні миротворців. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда запропонує НАТОввести до України миротворців. Таку пропозицію глава держави має намір озвучити на саміті Альянсу 24 березня у Брюсселі.

Про це повідомило польське видання Kronika24.

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Миротворча місія НАТО в Україні може складатися з 10 тисяч солдатів з країн НАТО, але пропозицію щодо її відправлення має затвердити президент США Джо Байден.

"Президент Анджей Дуда їде на саміт НАТО в Брюсселі, де разом з урядом представить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні", – кажуть журналісти.

Верховна Рада закликала ввести до України миротворців ООН

Раніше повідомлялося, що парламент України 4 березня проголосує за звернення до міжнародних організацій, парламентів західних країн та урядів із пропозицією ввести до нашої країни миротворців для забезпечення захисту цивільного населення від озброєних нападів російських загарбників.

и вимагаємо негайного запровадження безпольотної зони над територією України, що дозволить захистити цивільне населення, об’єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури. Вимагаємо відкрити "зелені коридори" для безпечної евакуації жінок, дітей та людей похилого віку, постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним. Також вважаємо необхідним введення до України миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року", – розповів віцеспікер ВР Олександр Корнієнко.

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Політик додав, що під час війни дуже важливо боротися зі зрадниками та мародерами, допомагати та полегшувати життя людям, затверджувати рішення Верховного Головнокомандувача, боротися з агресором економічними та іншими методами. Власне, такі рішення і містять наші закони.

Миротворці

  • Про запровадження міжнародного миротворчого контингенту, звичайно, без Росії, у Києві заговорили ще до початку вторгнення окупаційних військ до України 24 лютого.
  • Ще 20 лютого було заявлено, що найближчими днями депутати ВР розглянуть звернення до Ради Безпеки ООН, Європарламенту, Ради ЄС, країн-підписантів Будапештського меморандуму, G7 із закликом негайно направити до України міжнародний миротворчий контингент для розміщення на півночі, сході та півдні – у регіонах, де тоді ще тільки сконцентрувалися війська Росії.
  • Куди зараз запрошує "блакитні каски" Київ, наразі невідомо.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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