Польща запропонує НАТО відправити миротворців до України – ЗМІ

Миротворча місія НАТО в Україні може складатися з 10 тисяч солдатів з країн НАТО, але пропозицію щодо її відправлення має затвердити президент США Джо Байден

НАТО хочуть запропонувати запровадити в Україні миротворців. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда запропонує НАТОввести до України миротворців. Таку пропозицію глава держави має намір озвучити на саміті Альянсу 24 березня у Брюсселі.

Про це повідомило польське видання Kronika24.

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Миротворча місія НАТО в Україні може складатися з 10 тисяч солдатів з країн НАТО, але пропозицію щодо її відправлення має затвердити президент США Джо Байден.

"Президент Анджей Дуда їде на саміт НАТО в Брюсселі, де разом з урядом представить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні", – кажуть журналісти.

Верховна Рада закликала ввести до України миротворців ООН

Раніше повідомлялося, що парламент України 4 березня проголосує за звернення до міжнародних організацій, парламентів західних країн та урядів із пропозицією ввести до нашої країни миротворців для забезпечення захисту цивільного населення від озброєних нападів російських загарбників.

"Ми вимагаємо негайного запровадження безпольотної зони над територією України, що дозволить захистити цивільне населення, об’єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури. Вимагаємо відкрити "зелені коридори" для безпечної евакуації жінок, дітей та людей похилого віку, постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним. Також вважаємо необхідним введення до України миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року", – розповів віцеспікер ВР Олександр Корнієнко.

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Політик додав, що під час війни дуже важливо боротися зі зрадниками та мародерами, допомагати та полегшувати життя людям, затверджувати рішення Верховного Головнокомандувача, боротися з агресором економічними та іншими методами. Власне, такі рішення і містять наші закони.

Миротворці