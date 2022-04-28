Польща продовжила термін виплати допомоги біженцям із України

Для набуття чинності законодавчі зміни мають бути схвалені Сенатом і підписані президентом Анджеєм Дудою

Польща продовжує підтримувати українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Польський Сейм схвалив зміни до Закону про спеціальну допомогу, які ще на 60 днів продовжують термін виплати допомоги на надання житла та харчування біженцям із України.

Про це повідомляє Onet.pl.

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За таку ініціативу проголосувала абсолютна більшість депутатів – 429, тоді як проти було лише 10 депутатів ультраправої "Конфедерації".

Законопроект передбачає продовження терміну допомоги за надання житла та харчування біженцям з України до 120 днів. Це на 60 днів більше, ніж передбачено чинним законодавством. Розмір такої допомоги на одну особу становить 40 злотих (близько 300 грн) на добу.

Законодавчі зміни також передбачають можливість контролю за цими виплатами. Уряд вестиме базу звернень щодо пільг, звідки цю інформацію зможуть отримувати органи місцевого самоврядування.

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