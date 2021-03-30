Польща посилила карантин для в'їзду в країну: нові правила

У Польщі з опівночі 30 березня набули чинності нові правила карантину для людей, які в'їжджають в країну, що відрізняються для прибулих з країн Шенгенської зони і тих, що не входять до неї.

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Відповідну постанову було опубліковано напередодні ввечері, передає RMF24.

Так, для прибуваючих з Шенгенської зони вводиться примусовий карантин, за винятком тих, що мають негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше 48 годин. На людей, що в’їжджають до Польщі з-за меж Шенгенської зони карантин поширюється без винятків.

Ці ж правила чинні для жителів Польщі, які повертаються через морську ділянку польського кордону на поромі або сухопутний кордон з Чехією, Литвою, Німеччиною і Словаччиною, незалежно від виду транспорту.

Мандрівник тепер зобов'язаний надати результат тесту польською або англійською мовою за запитом прикордонника або поліції.

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Кожен з приїжджих, як із Шенгенської зони, так і з інших країн, отримає можливість пройти тест на COVID-19 у Польщі, і за негативного результату карантин буде припинено.

Якщо у мандрівника немає негативного результату тесту на коронавірус, то перед виходом в громадське місце, він зобов'язаний надати офіцерові всі дані, необхідні для впровадження обов'язку пройти карантин.

Звільнятимуться від обов'язкового карантину видужуючі, що завершили ізоляцію не пізніше, ніж за 6 місяців до перетину кордону, а також вакциновані проти COVID-19.

Нагадаємо, в Польщі з 27 березня запровадили додаткові коронавірусні обмеження, які діятимуть протягом наступних двох тижнів.

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