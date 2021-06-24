Польща повернула карантин для українців – що мають знати заробітчани

Раніше мандрівникам було достатньо надати під час перетину кордону негативний тест на COVID-19

На тлі стрімкого поширення мутації коронавірусу типу "Дельта" Польща повертає 10-денний карантин для громадян усіх країн з-поза меж Шенгенської зони. Нові правила набрали чинності з опівночі.

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Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Щербина.

Раніше мандрівникам було достатньо надати під час перетину кордону негативний тест на COVID-19, але 23 червня польська влада відкрила відразу три пункти перетину для українців – два у Львівській області, і один на Волині.

Поки що вони працюють у звичайному режимі – як і раніше, пропускають тільки тих, хто має документи на роботу. У Польщі їм доведеться здати тест на коронавірус.

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За півдоби роботи пункту пропуску в Угринові кордон перетнули трохи більше сотні осіб в обидві сторони. Але доїхати до пункту призначення вдалося не всім. Переважно через проблеми з документами.

"Близько десяти випадків, так скажемо, коли громадянин України виїжджав з території України. Дійшовши до контролю польською стороною, він був не пропущений і повернений в Україну", – говорить військовослужбовець Львівського прикордонного загону Ярослав Ясинський.

При цьому українцям, які приїжджають до Польщі на роботу або навчання, безкоштовно робитимуть щеплення від коронавірусу прямо на кордоні. А в мобільних центрах вакцинації є всі визнані Євросоюзом вакцини.

Також ми писали, що польський уряд запровадив коди-ідентифікатори для заробітчан, щоб змусити їх офіційно платити податки.