Польща завершила будувати 5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю (фото, відео)

На місце прибув і прем'єр Польщі Матеуш Моравецький

Новий паркан на кордоні з Білоруссю з боку Польщі має протяжність 186,25 км. / Фото: Колаж: Сьогодні

Польща закінчила будівництво 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю після майже пів року робіт – 25 січня розпочалося зведення бар'єра на кордоні.

Про це повідомила Польська прикордонна служба у Twitter.

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"Сьогодні робота над ним (парканом – ред.) добігає кінця. 5 місяців інтенсивних робіт, шеф-нагляд та пусконалагодження проводилися інспекторами будівництва – офіцерами та співробітниками Прикордонної служби. 186,25 км, 49 тис. тонн сталі. Це буде безпечніше", – заявили там.

#bariera

25.01 ruszya budowa bariery fizycznej na granicy

Dzi prace nad ni dobiegaj koca.

5 miesicy intensywnych robót,nadzór і odbiór prowadzony by przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy і pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Bdzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx - Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022

Також приїхали прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, керівник Польської прикордонної служби та інші чиновники:

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Раніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща проситиме про збільшення присутності НАТО на своїй території через агресію Росії.

Також бригадний генерал, екскерівник Бюро нацбезпеки Польщі Станіслав Козей наголошував, що Варшава може закрити небо на заході України, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні з Польщею райони України.