Польща завершила будувати 5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю (фото, відео)

Польща закінчила будівництво 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю після майже пів року робіт – 25 січня розпочалося зведення бар'єра на кордоні.
Про це повідомила Польська прикордонна служба у Twitter.
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"Сьогодні робота над ним (парканом – ред.) добігає кінця. 5 місяців інтенсивних робіт, шеф-нагляд та пусконалагодження проводилися інспекторами будівництва – офіцерами та співробітниками Прикордонної служби. 186,25 км, 49 тис. тонн сталі. Це буде безпечніше", – заявили там.
#bariera- Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022
25.01 ruszya budowa bariery fizycznej na granicy
Dzi prace nad ni dobiegaj koca.
5 miesicy intensywnych robót,nadzór і odbiór prowadzony by przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy і pracowników SG.
186,25 km, 49 tys.ton stali
Bdzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx
Також приїхали прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, керівник Польської прикордонної служби та інші чиновники:
Zakoczenie budowy fizycznej czci zapory на granicy polsko-biaoruskiej- MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) June 30, 2022
Na miejscu jest premier @MorawieckiM , ministr @Kaminski_M_ , wiceminister @WasikMaciej oraz komendant gówny @Straz_Graniczna . #zapora pic.twitter.com/9wRE9fqy5q
Раніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща проситиме про збільшення присутності НАТО на своїй території через агресію Росії.
Також бригадний генерал, екскерівник Бюро нацбезпеки Польщі Станіслав Козей наголошував, що Варшава може закрити небо на заході України, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні з Польщею райони України.