Чи отримає Україна статус кандидата в члени ЄС? ЗМІ дізналися про наміри Єврокомісії

Три країни виступають проти надання такого статусу Києву найближчим часом

Макрон витупає проти надання Україні статуса кандидата в члени ЄС. / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська комісія порекомендує надати Україні офіційний статус країни-кандидата у ЄС. Це підтверджують кількох офіційних осіб, знайомих із обговореннями, які відбулися під час дебатів між членами комісії у понеділок 13 червня.

Про таке повідомляє Politico.

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Офіційні особи, знайомі з дебатами між комісарами, заявили, що вони гостро усвідомлюють жертви, принесені українцями, і ясно розуміють необхідність направити президентові Росії Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що він втратив усі шанси повернути Україну у свою сферу впливу.

"Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС. "Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором", – сказав один із високопосадовців.

Хто проти надання Україні статусу кандидата у ЄС

Визнання України країною-кандидатом, зрештою, вимагає одностайного схвалення 27 глав держав і урядів у Європейській раді, які, як очікується, розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня. Офіційні особи та дипломати заявили, що принаймні три країни, як і раніше, виступають проти.

Прихильники заявки України зазначили, що будь-яка затримка з наданням статусу кандидата буде глибоко деморалізуючою для України, оскільки російські війська, що вторглися, продовжують займати великі ділянки півдня і сходу країни і прагнуть захопити весь східний регіон Донбасу.

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В останні тижні деякі лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, припустили, що було б корисніше надати Україні якийсь тимчасовий статус, який зміцнить її відносини з ЄС . Макрон сказав, що навіть якщо Україна буде визнана країною-кандидатом, відповідно до існуючих процедур приєднання Україні потрібно понад десять років, щоб приєднатися до блоку.

Раніше ми писали, що 11 червня голова Єврокомісії вдруге від початку війни приїхала до Києва.

Вона заявила, що Європейська комісія до кінця тижня завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.