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Допомога Україні та шанси завершити війну. Про що світові лідери говорили на саміті НАТО

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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29 червня, 13:32
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Щоб здобути перемогу над ворогом, Україні потрібна допомога міжнародних партнерів
У Мадриді триває саміт НАТО
У Мадриді триває саміт НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в Мадриді розпочався саміт НАТО, на ньому планується ухвалити історичне рішення щодо зміни стратегічної концепції Альянсу. Світові лідери вже висловилися про підтримку нашої країни у війні з Росією та пообіцяли допомогти.

Бельгія розповіла, як завершити війну

Щоб завершити війну, Київ має виграти її і у цьому мають допомогти міжнародні партнери. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де, якого цитує Sudinfo.

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"Єдиний спосіб" вийти з кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну, – це допомогти Києву виграти війну. Ми не маємо іншого вибору", – сказав він.

За словами глави уряду, Бельгія вже постачала Україні військову техніку і продовжить це робити. Також він зазначив, що санкції, які були введені проти Росії, серйозно відбилися на їхній країні, також вони сильно б'ють по Європі.

Країни Альянсу посилять військову присутність у Європі

Президент США Джо Байден оголосив, що Америка посилить військову присутність у Європі через повномасштабну війну Росії в Україні та загрози країнам Євросоюзу.

Що заплановано

  • На військово-морську базу Рота в Іспанії відправлять ще два ескадрені міноносці – всього їх буде шість;
  • до Великобританії відправлять дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35;
  • у Польщі розмістять штаб 5 американської армії;
  • до Румунії перекинуть додаткову бригаду;
  • у країнах Балтії з'являться додаткові американські підрозділи;
  • у Німеччині та Італії посилять частини протиповітряної оборони;
  • Країни НАТО окремо посилять східні та південні кордони Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що збільшення чисельності сил реагування НАТО проведуть вже наступного року. Число зросте з 40 тисяч до 300 тисяч. У рамках цієї процедури на кордоні з Росією розмістять важку техніку та озброєння, сили НАТО розподілять на захист конкретних ділянок східного флангу.

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Допомога Україні від Німеччини

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив , що НАТО постачатиме зброю Україні так довго, скільки це буде необхідно. Крім зброї члени Альянсу продовжуватимуть постачання Україні фінансової та гуманітарної допомоги.

"Добре, що країни, які зібралися тут, але і багато інших роблять свій внесок, щоб Україна могла захистити себе – надаючи фінансові кошти, гуманітарну допомогу, а також надаючи зброю, якої Україна терміново потребує", – сказав Шольц.

Британія щодо можливості переговорів України з РФ

Глава МЗС Великобританії Ліз Трас вважає , що Довгостроковий світ у Європі можливий лише у разі поразки РФ в Україні. За її словами, переговори можуть відбутися лише після того, як Україна виграє війну.

"Ми зобов'язані домогтися поразки Росії в Україні. Ми маємо це зробити заради європейської безпеки, свободи та демократії. Це єдиний спосіб досягти довгострокового миру в Європі. Дехто говорить про можливість переговорів зараз, поки Росія все ще в Україні. Але я думаю, що це принесло б хибний світ", – сказала вона.

Трас зазначила, що союзники по НАТО "мають засвоїти уроки минулого, наприклад, провал Мінських угод, щоб забезпечити довгий мир у регіоні".

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"Моє посилання полягає в тому, що ми спочатку повинні завдати поразки Росії, а потім вести переговори", – зазначила вона.

Саміт НАТО

Саміт НАТО триватиме до 30 червня. Нова стратегічна концепція Альянсу, яку планується ухвалити на саміті, включатиме Китай, а також зміна ставлення до Росії. На заході буде присутня президент США Джо Байден . Крім країн НАТО, Швеції та Фінляндії, підтвердили також свою участь прем'єр-міністри та президенти Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив журналістам, що Україна очікує від саміту НАТО "чуда" Але тут же додав, що передумов для цього немає. Яке саме диво може статися, міністр не розповів, зазначивши лише, що питання стосується позиції НАТО щодо України.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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