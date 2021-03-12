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Португалія змінює карантинні обмеження: що буде дозволено

12 березня, 01:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Заходи щодо пом'якшення обмежень переглядатимуть кожні 15 днів

З наступного тижня в Португалії пом'якшують карантинні обмеження, введені в січні для боротьби з пандемією коронавірусу.

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Про це повідомляє Reuters.

За словами прем'єр-міністра Португалії Антоніо Кости, обмеження зніматимуться поступово.

Дитячі садки, дошкільні установи, початкові школи, а також перукарні, бібліотеки і книжкові магазини відкриються з 15 березня, а музеї і невеликі магазини почнуть працювати з 5 квітня.

Старшокласники та студенти зможуть повернутися в школу 19 квітня. Тоді ж відкриються кінотеатри, театри і торгові центри.

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Ресторани можуть знову відкритися 19 квітня, але з обмеженням за часом. За словами прем'єр-міністра країни, заходи щодо пом'якшення карантину переглядатимуться кожні 15 днів.

Тим часом у Франції для запобігання поширенню нових варіантів коронавірусу влада посилює карантинні обмеження.

Крім того, влада Норвегії побоюється початку третьої хвилі коронавірусної епідемії в країні і тому готується посилити карантинні обмеження.

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