Португалія змінює карантинні обмеження: що буде дозволено

З наступного тижня в Португалії пом'якшують карантинні обмеження, введені в січні для боротьби з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
За словами прем'єр-міністра Португалії Антоніо Кости, обмеження зніматимуться поступово.
Дитячі садки, дошкільні установи, початкові школи, а також перукарні, бібліотеки і книжкові магазини відкриються з 15 березня, а музеї і невеликі магазини почнуть працювати з 5 квітня.
Старшокласники та студенти зможуть повернутися в школу 19 квітня. Тоді ж відкриються кінотеатри, театри і торгові центри.
Ресторани можуть знову відкритися 19 квітня, але з обмеженням за часом. За словами прем'єр-міністра країни, заходи щодо пом'якшення карантину переглядатимуться кожні 15 днів.
Тим часом у Франції для запобігання поширенню нових варіантів коронавірусу влада посилює карантинні обмеження.
Крім того, влада Норвегії побоюється початку третьої хвилі коронавірусної епідемії в країні і тому готується посилити карантинні обмеження.
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