Португалія послабила локдаун: які обмеження скасували

Через два місяці після посилення карантинних обмежень в Португалії, влада країни оголосила другий етап виходу з викликаного коронавірусом локдауна.
Про це повідомляється на сайті португальського уряду.
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Починаючи з 5 квітня в країні послабили багато обмежень. Зокрема, знову дозволено роботу:
- літніх майданчиків кафе і ресторанів;
- музеїв та інших культурні об'єкти;
- ринків і непродовольчих ярмарків;
- невеликих магазинів;
- середніх шкіл;
- спортивних залів, крім групових занять.
Водночас прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста закликав співгромадян максимально обмежити контакти з іншими людьми, незважаючи на великодні свята, які зараз відзначають католицькі країни.
Варто зазначити, що з початку пандемії в Португалії зареєстрували 823 355 випадків COVID-19, з яких 16 879 призвели до летального результату. Останнім часом кількість нових хворих скоротилася.
На цьому тлі 15 березня в країні відкрилися дитячі садки, дошкільні установи, початкові школи, а також перукарні, бібліотеки і книжкові магазини.
Якщо тенденція до скорочення поширення захворюваності збережеться, за пару тижнів очікується третя стадія ослаблення карантину, яка передбачає відкриття середніх шкіл, університетів, аудиторій та концертних залів. А в травні в ресторани можуть почати пускати відвідувачів.
Тим часом, в Україні локдаун скасовувати поки що не збираються. Що про нього треба знати і як на нього реагують українці – в новому випуску ютуб-шоу пенсіонера-влогера Діда Панча.
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