Португалія послабила локдаун: які обмеження скасували

Португальці знову зможуть відвідувати літні тераси кафе, базари і музеї

Через два місяці після посилення карантинних обмежень в Португалії, влада країни оголосила другий етап виходу з викликаного коронавірусом локдауна.

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Про це повідомляється на сайті португальського уряду.

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Починаючи з 5 квітня в країні послабили багато обмежень. Зокрема, знову дозволено роботу:

літніх майданчиків кафе і ресторанів;

музеїв та інших культурні об'єкти;

ринків і непродовольчих ярмарків;

невеликих магазинів;

середніх шкіл;

спортивних залів, крім групових занять.

Водночас прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста закликав співгромадян максимально обмежити контакти з іншими людьми, незважаючи на великодні свята, які зараз відзначають католицькі країни.

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Варто зазначити, що з початку пандемії в Португалії зареєстрували 823 355 випадків COVID-19, з яких 16 879 призвели до летального результату. Останнім часом кількість нових хворих скоротилася.

На цьому тлі 15 березня в країні відкрилися дитячі садки, дошкільні установи, початкові школи, а також перукарні, бібліотеки і книжкові магазини.

Якщо тенденція до скорочення поширення захворюваності збережеться, за пару тижнів очікується третя стадія ослаблення карантину, яка передбачає відкриття середніх шкіл, університетів, аудиторій та концертних залів. А в травні в ресторани можуть почати пускати відвідувачів.

Відео: Сьогодні

Тим часом, в Україні локдаун скасовувати поки що не збираються. Що про нього треба знати і як на нього реагують українці – в новому випуску ютуб-шоу пенсіонера-влогера Діда Панча.

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