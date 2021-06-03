Після коронавірусу людству загрожує "жиропандемія" – дослідження

За час локдаунів і карантинів значна частина людей стала більше їсти і менше рухатися і, як наслідок, набрала у вазі

Під час пандемії багато людей почали більше їсти. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

За час пандемії коронавірусу багато людей почали більше їсти і менше часу приділяти фізичній активності, що може привести до спалаху ожиріння планетарних масштабів, попереджають німецькі вчені.

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Про це йдеться в недавньому дослідженні Технічного університету Мюнхена.

Автори стверджують, з початку поширення інфекції в вазі додали не менш як двоє з п'яти осіб. Хоча трохи більше половини населення навіть змогло скинуло декілька кілограмів.

У квітні 2021 року дослідники проаналізували дані 1001 особи від 18 до 70 років і з'ясували, що за час коронавірусу вага 40% з них збільшився. Найбільше це спостерігалося серед піддослідних віком 30-44 років (48%) і серед тих, хто раніше страждав від проблем з вагою (53%).

Також виявилося, що високий індекс маси тіла підвищував шанси набрати у вазі ще більше – якщо в середньому опитані погладшали на 5,6 кг, то серед респондентів з високим ІМТ цей показник виявився 7,2 кг.

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Крім того, стало відомо, що під час пандемії 33% стали більше витрачати часу на прийоми їжі, а 28% визнали, що стали частіше їсти "від нудьги". Причому вживають вони далеко не здорові продукти, а солодощі, фастфуд або цукровмісні напої. Однією з причин такої поведінки може бути стрес через пандемію.

Більшість учасників опитування (52%) відзначили, що стали менше рухатися. А серед людей з високим ІМТ цей показник досяг 60%.

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На цьому тлі вчені рекомендують виконувати два правила: дотримуватися дієти з низьким вмістом жирів і регулярно приділяти час фізичним тренуванням.

Нагадаємо, що про аналогічну проблему говорять вже не вперше. Раніше в ВООЗ заявили, що через пандемію діти в Європі можуть частіше страждати ожирінням.

Водночас вакцини від COVID-19 можуть бути менш ефективними для людей із зайвою вагою – їхній організм виробляє набагато менше антитіл після уколу.

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Про що ще говорять в світі сьогодні, дивіться у відеосюжеті:

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