Після щеплення в Новій Зеландії померла людина – смерть пов'язана з вакциною Pfizer

Компанія Pfizer заявила, що визнає, що після вакцинації можуть бути рідкісні побічні ефекти

Вакцина Pfizer. Колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я в Новій Зеландії заявило про першу смерть, пов'язану з вакцинацією проти COVID-19 препаратом Pfizer.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

"Це перший випадок у Новій Зеландії, де смерть в перші дні після вакцинації була пов'язана з вакциною Pfizer COVID-19", – йдеться в заяві міністерства.

Причина смерті

У заяві наголошується, що смерть настала через міокардит, який був викликаний побічною дією після щеплення Pfizer. Така інформація була оприлюднена після того, як незалежна комісія з моніторингу безпеки препаратів від COVID-19 провела перевірку смерті жінки після вакцинації.

Міокардит – це запалення серцевого м'яза, яке може обмежувати здатність органу перекачувати кров і може викликати зміни ритму серцебиття.

У відповідь Pfizer заявила, що визнає, що після вакцинації можуть бути рідкісні повідомлення про міокардит, але такі побічні ефекти були надзвичайно рідкісними.

"Pfizer дуже серйозно ставиться до побічних ефектів, які потенційно можуть бути пов'язані з нашою вакциною. Ми уважно стежимо за всіма подібними подіями і збираємо відповідну інформацію, щоб ділитися з регулюючими органами в усьому світі", – заявило агентство Reuters.

Pfizer заявила про необхідність третьої дози вакцини від коронавірусу

Реклама

Мова йде про бустерну дозу вакцини, Це щеплення робитимуть через шість місяців після другої.

"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри антитіл, які в 5-10 разів вищі, ніж після двох первинних ін'єкцій", – про це повідомляє The Washington Post.

Pfizer може створити вакцину від нового штаму

Компанія Pfizer може створити вакцину від нового штаму коронавірусу протягом трьох місяців після його виявлення. Вчені виробника постійно вивчають ефективність препаратів проти нових варіантів інфекції, заявив в інтерв'ю Fox News гендиректор компанії Альберт Бурла.

"Щоразу, як черговий варіант (коронавірусу) з'являється в світі, наші вчені вивчають, чи може цей варіант минути захист нашої вакцини. На цей момент ми не виявили жодного такого (штаму). Але ми вважаємо, що, ймовірно, одного разу такий з'явиться", – заявив Бурла.

Він уточнив, що на сьогоднішній день компанія не виявила жодного штаму, який здатний обійти захист нинішньої вакцини Pfizer.

Раніше ми також писали:

Більше новин дивіться в повному випуску "Сьогодні":