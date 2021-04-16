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Після зустрічі із Зеленським Макрон "заговорив" українською

16 квітня, 20:12

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Певно переговори з українським президентом справили на главу Франції таке враження, що він опублікував кілька "твітів" мовою Шевченка

Незабаром після сьогоднішніх переговорів зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон зробив в Twitter декілька публікацій українською мовою.

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Спершу він подякував Зеленського за візит і закликав підтримувати динамічні відносини Франції та України.

І відразу ж після цього він підтвердив можливість політичного вирішення ситуації на Донбасі.

"Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим", – написав Макрон в своєму Twitter.

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Обидва "твіти" дублюються також і французькою мовою.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що 16 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав Париж з робочим візитом – його французький колега Еммануель Макрон влаштував йому прийом в Єлисейському палаці.

Після переговорів тет-а-тет до них приєдналася канцлерка Німеччини Ангела Меркель. На Банковій поки що не робили жодних заяв з цього приводу, але от у німецького лідера заявили, що три країни закликають Росію відвести війська від українських кордонів і вивести їх з окупованого Криму.

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Франція українська мова Еммануель Макрон

Джерело: Сьогодні

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