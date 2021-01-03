Після завершення Brexit англійська може втратити статус офіційної мови ЄС

Псля завершення Brexit французька мова може замінити англійську і стати другою офіційною в Європейській комісії.

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Про це повідомляє National.

Наразі англійська є офіційною мовою ЄС, що дозволяє всім посадовим особам легко спілкуватися один з одним і нічого не втрачається при перекладі. У той же час нинішні держави-члени мають право вибирати, на яку мову вони отримують переклади.

"Якщо ці правила все ще працюють і повинні дотримуватися, а я ще не чув інших, англійська буде тільки робочою мовою для спілкування з кожним з них. Інша мова всередині ЄС, і вона стане офіційною мовою ЄС", – заявив кореспондент з європейських та шотландських справ Удо Зайверт-Фауті.

Повідомляється, що французька мова може в зрештою замінити англійську як друга офіційна, оскільки принаймні 80 відсотків офіційних осіб розмовляють французькою.

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"Англійська і французька є офіційними мовами, і Велика Британія як і раніше є державою-членом з повною оплатою. На початку січня Велика Британія внесе до бюджету Ради Європи близько 20 мільйонів євро (18,1 мільйона фунтів стерлінгів). Прапор Великобританії все ще майорить – якщо ви покинете будівлю Ради Європи, він буде крайнім справа – і вони погоджуються дотримуватися вироків Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і Європейського суду", – додав Зайверт-Фауті.

Нагадаємо, батько прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона – політик і письменник Стенлі Джонсон – готується отримати французьке громадянство.

Раніше Велика Британія і Іспанія досягли попередньої угоди про статус Гібралтару.

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