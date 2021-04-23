Останні в Європі. Німеччина вперше оголосила національний локдаун

Уряд Ангели Меркель має намір скористатися новими повноваженнями, які йому розширив Бундестаг, і ввести комендантську годину

Міністр охорони здоров'я Німеччини попередив співвітчизників про те, що з 24 квітня в країні почнеться загальнонаціональний локдаун. Це стало можливим завдяки нещодавно прийнятому "епідеміологічному закону".

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Про це повідомляє CNN.

На прес-конференції 23 квітня голова МОЗ Єнс Шпан пояснив, що середній показник інфікування коронавірусом в Німеччині наразі складає 164 випадки на 100 тисяч населення.

Це є підставою для введення жорстких карантинних обмежень на всій території країни – раніше їх встановлювала місцева влада. Виняток можуть становити лише кілька муніципалітетів, де спостерігається досить низька тенденція передачі вірусу.

Водночас, за словами Шпана, в Німеччині набирає темпи вакцинаційна кампанія.

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"До початку травня хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу отримає кожен четвертий німець", – каже міністр.

Варто зазначити, що зараз в Німеччині зайнято понад 5 тисяч ліжок в палатах інтенсивної терапії. Це найвищий показник за весь час пандемії. Вільними залишаються тільки 14% ліжкового фонду.

Режим "екстреного гальмування", який Бундестаг дозволив оголошувати федеральному уряду, включає нічну комендантську годину, обмеження на прийом гостей, заборону майже всієї торгівлі, а також культурних і спортивних заходів.

Нагадаємо, раніше канцлерка Ангела Меркель назвала нинішню хвилю найгіршою за весь час епідемії в Німеччині.

З цього приводу вона звернулася до парламенту з проханням надати уряду більше повноважень, що викликало масові протести в країні.

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