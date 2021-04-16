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Остання в Європі. Ангелу Меркель вакцинували від коронавірусу

16 квітня, 16:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Невідомо, на що так довго чекала німецький канцлер – більшість європейських лідерів вже давно прийняли вакцину

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка минулої неділі скасувала запис на вакцинацію від коронавірусу, все ж прийняла першу дозу препарату AstraZeneca.

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Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Він опублікував фото сертифікату про вакцинацію, в якому йдеться, що 66-річній Ангелі Меркель зробили щеплення 16 квітня. Їй ввели препарат Vaxzevria – це торгова марка фармкомпанії AstraZeneca.

Фото: twitter.com/RegSprecher

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь в кампанії вакцинації, і всіх, хто пройшов вакцинацію", – цитує чиновник бундесканцлерку, яка назвала вакцинацію "ключем до перемоги над епідемією коронавируса".

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Меркель стала чи не останньою серед європейських лідерів, які підтвердили, що вакцинували проти COVID-19. її обігнали прем'єр-міністри Великобританії , Франції, Сербії та багатьох інших країн.

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На півтора місяця обігнав німецького канцлера і президент України Володимир Зеленський – перший укол вакцини Covishield йому зробили ще 2 березня. Цей препарат випускається Інститутом сироватки Індії за ліцензією AstraZeneca.

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Німеччина вакцинація вакцина Ангела Меркель AstraZeneca

Джерело: Сьогодні

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