Остання в Європі. Ангелу Меркель вакцинували від коронавірусу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка минулої неділі скасувала запис на вакцинацію від коронавірусу, все ж прийняла першу дозу препарату AstraZeneca.
Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.
Він опублікував фото сертифікату про вакцинацію, в якому йдеться, що 66-річній Ангелі Меркель зробили щеплення 16 квітня. Їй ввели препарат Vaxzevria – це торгова марка фармкомпанії AstraZeneca.
"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь в кампанії вакцинації, і всіх, хто пройшов вакцинацію", – цитує чиновник бундесканцлерку, яка назвала вакцинацію "ключем до перемоги над епідемією коронавируса".
Меркель стала чи не останньою серед європейських лідерів, які підтвердили, що вакцинували проти COVID-19. її обігнали прем'єр-міністри Великобританії , Франції, Сербії та багатьох інших країн.
На півтора місяця обігнав німецького канцлера і президент України Володимир Зеленський – перший укол вакцини Covishield йому зробили ще 2 березня. Цей препарат випускається Інститутом сироватки Індії за ліцензією AstraZeneca.
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