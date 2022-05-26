Посол України жорстко потролив Німеччину за затримку з постачанням зброї (фото)

Андрій Мельник хотів нагадати, що швидкість передачі озброєння Україні дуже повільна

Андрій Мельник порівняв передачу зброї Україні з Німеччини з равликом із патроном. / Фото: Колаж: Сьогодні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник іронічно розкритикував Німеччину за повільність у питанні передачі нашій країні військової допомоги. Він вважає, що така швидкість може бути виправдана лише якщо патрони Україні везуть на равликах.

Про це йдеться у Twitter Мельника.

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Посол опублікував у соцмережі іронічний мем. На ньому зображений равлик, до якого прикріплений патрон. Картинку підписано: "Німецька допомога вже в дорозі до нас".

Мельник написав, що отримав цю картинку в WhatsApp від урядовця з Києва. Посол також процитував німецького канцлера Олафа Шольца: "Що ж Росія не повинна перемогти".

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Канцлер ФРН змінив позицію щодо передачі Україні зброї

19 травня федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу довелося у парламенті країни захищати рішення уряду щодо надання Україні важких озброєнь. Ще місяць тому глава уряду ФРН був проти передачі ЗСУ чогось більш вагомого, ніж каски та бронежилети.

"Допомагати в обороні країни, яка зазнала жорстокого нападу, – у цьому немає ескалації. Це внесок у віддзеркалення нападу і тим самим якнайшвидше припинення насильства. Усіх нас об'єднує спільна мета – не дозволити Росії перемогти у цій війні. Україна має вистояти", – наголосив Шольц.

Таким чином німецький політик, рейтинг якого обвалився у квітні на тлі відмови від надання ЗСУ зброї, відповів внутрішнім критикам, які вважають, що озброюючи Україну, Захід лише посилює ескалацію конфлікту.

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