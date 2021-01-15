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Уряд Нідерландів йде через скандал: що сталося

15 січня, 16:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Марк Рютте вже запропонував королю розпустити Кабмін

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте збирається розпустити уряд країни – причиною такого рішення став скандал довкола допомоги з догляду за дітьми.

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Про це, як повідомляє портал Algemeen Dagblad, Рютте заявив після засідання Кабміну 15 січня.

Питання розпуску уряду має вирішити король Нідерландів Віллем-Олександр, якому Рютте незабаром подасть таку заяву.

До того моменту і поки не буде сформований новий Кабмін, старий уряд продовжить виконувати свої обов'язки, зокрема продовжить боротьбу з коронавірусною пандемією. Однак міністр економіки і клімату Ерік Вібсо піде у відставку негайно.

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Саме представник прем'єрської Народної партії за свободу і демократію Вібс керував відомством, коли минулого року спалахнув скандал довкола допомоги з догляду за дитиною.

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Тисячі батьків зіткнулися з серйозними фінансовими проблемами після того, як податкова служба помилково пред'явила їм звинувачення в шахрайстві і зажадала повернути держдопомогу. У деяких випадках йшлося про десятки тисяч євро.

Зазначається, що одним з критеріїв для виявлення нібито шахраїв стала наявність подвійного громадянства. Після того, як парламентська комісія частково поклала на кабмін відповідальність за те, що трапилося, влада вибачилася перед батьками і виділила 500 мільйонів євро на компенсації постраждалим батькам.

Водночас пенсійну систему Нідерландів вже третій рік поспіль визнають найкращою в світі. Що в ній особливого, читайте на нашому сайті.

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Нідерланди уряд скандал допомога Марк Рютте
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