Уряд Польщі підтримав військову допомогу Україні: яку зброю передадуть

Уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Зокрема, країна передасть легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
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Крім зенітно-рекетних комплексів, Україні передадуть боєприпаси.
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"На моє прохання Рада міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Надамо найсучасніше польське обладнання — переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun і боєприпаси", — повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Хто допомагає Україні озброєнням
- 21 січня в Україну з Великої Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрози вторгнення РФ. Зазначається, що бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії будуть займатися підготовкою українських військовослужбовців.
- Крім цього, 21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". 28 січня Штати передали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру. Пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів було прийнято президентом США Джо Байденом у грудні.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Своєю чергою, міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявляла про те, що Німеччина надасть Україніп'ять тисяч військових касок.
- Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні, але спробує дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.
- Чехія, Литва, Канада та Німеччина також мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори.
- Крім того, Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. Зокрема розроблено новий пакет "військової допомоги" нашій країні. А ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.