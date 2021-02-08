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Наступник Меркель прокоментував вступ України до ЄС і "Північний потік – 2"

8 лютого, 23:36

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Армін Лашет заявив про необхідність підтримки України

Питання про вступ України до Європейського союзу поки не стоїть на порядку денному, але для неї слід "відкривати європейську перспективу" і підтримувати на "важкому шляху".

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Про це заявив новообраний лідер німецької партії "Християнсько-демократичний союз" і вірогідний наступник Ангели Меркель на посаді канцлера Армін Лашет в інтерв'ю Internationale Politik.

"Наразі це питання (євроінтеграції України. – Ред.) не виникає. Ми дуже зацікавлені в стабільності, суверенітеті і модернізації України і повинні підтримувати Україну на її важкому шляху, а також відкривати європейську перспективу", – зазначив політик.

Щодо підтримки Німеччиною будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2", то, на думку Лашета, федеральний уряд "прямує правильним курсом", оскільки країні знадобиться цей газ "на перехідний період".

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"Ми відмовилися від видобутку кам'яного вугілля, припиняємо видобуток бурого вугілля і припиняємо використання ядерної енергетики в 2022 році. На перехідний період нам знадобиться газ, який не виробляється в Німеччині", – заявив він.

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Водночас Лашет підкреслив, що при цьому слід гарантувати геополітичні інтереси України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський став першим лідером, який переговорив із новим головою ХДС Арміном Лашетом відразу після підтвердження результатів виборів у партії. Зокрема вони обговорили можливість закріплення в майбутній коаліційній угоді європейської перспективи України.

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Німеччина ЄС ХДС Украина Північний потік 2 Армін Лашет
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