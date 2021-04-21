Переваг більше? Johnson & Johnson відновлює поширення COVID-вакцини у Європі

На етикетці вакцини буде попередження про ризик рідкісного побічного ефекту, також буде надана інструкція

Після того, як використання COVID-вакцини Johnson & Johnson тимчасово призупинили після повідомлень про тромбоз, в Європі прийняли рішення відновити поширення щеплення.

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Про це повідомляє Reuters.

В Європейському регуляторі вважають, що переваги американської вакцини переважують ризики.

Як сказав головний науковий співробітник J & J Пол Стоффельс, довіру до вакцини можна повернути завдяки чітким діагностичним і терапевтичним рекомендаціям.

Водночас Європейський регулятор охорони здоров'я та Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявили, що переваги одноразової ін'єкції переважують ризики, рекомендувавши на етикетці вакцини попередити про ризик рідкісного побічного ефекту і надати інструкції про те, як розпізнати і лікувати його.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Єврокомісія в 2022 році не буде продовжувати контракти на поставку вакцини AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Чому країни почали масово відмовлятися від американської вакцини J & J – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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