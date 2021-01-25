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Прем'єр Італії подає у відставку – ЗМІ

25 січня, 20:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Рішення Джузеппе Конте пов'язане з політичною кризою

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що має намір подати у відставку у вівторок, 26 січня, через політичну кризу в країні.

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Про це повідомили в італійському уряді, передає агентство ANSA.

Вранці у вівторок буде скликане засідання уряду Італії, на якому прем'єр і має оголосити про те, що подає у відставку.

Заяву він передасть президенту Італії Серджо Маттареллі.

Як зазначає агентство, рішення Конте пов'язане з тим, що керівна коаліція втратила абсолютну більшість у Сенаті після виходу з неї партії "Жива Італія" колишнього італійського прем'єра Маттео Ренці.

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Нагадаємо, у грудні прозахідний прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан подав у відставкупісля того, як його Національно-ліберальна партія посіла друге місце на парламентських виборах.

Ми також повідомляли, що колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізували в Монако із серцевою аритмією.

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Італія відставка прем'єр-міністр Джузеппе Конте
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