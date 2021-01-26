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Прем'єр-міністром Естонії вперше стала жінка: хто така Кая Каллас

26 січня, 01:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Серед пріоритетів нового прем'єра врегулювання кризи через COVID-19

У Естонії голова правоцентристської "Партії реформ" 43-річна Кая Каллас стала першою в історії країни жінкою – прем'єр-міністром. У понеділок, 26 січня, парламент дав їй мандат на формування коаліційного уряду "Партії реформ" і лівої Центристської партії.

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Про це повідомляє ERR.

Попередній кабінет міністрів пішов у відставку на початку січня через корупційний скандал.

У своєму виступі Каллас перерахувала найважливіші напрямки роботи нового уряду

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"Я хочу зробити все можливе, щоб люди в Естонії жили добре. Щоб їм було добре думати, добре працювати, добре вчитися, добре ростити дітей, добре насолоджуватися нашою прекрасною природою", – заявила новий прем'єр.

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Першочерговим завданням уряду, за її словами, зараз є вирішення кризи в охороні здоров'я, пов'язаної з пандемією COVID-19.

Кілька фактів про Каю Каллас

  • Кая Каллас – дочка колишнього прем'єр-міністра і екс-комісара Євроcоюзу Сіїма Калласа, одного із засновників "Партії реформ".
  • Вона – колишній депутат Європарламенту.
  • Була заступником голови делегації комітету з парламентського співробітництва ЄС-Україна.
  • У 2018 році обрана головою "Партії реформ".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії, лідер Центристської партії Юрі Ратас подав у відставку на тлі розслідування кримінальної справи про видачу пільгового державного кредиту компанії Porto Franco.

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