Прем'єр Нідерландів поставив діагноз Путіну – божевільний

В Європі обурюються через визнання сепаратистських утворень

Путіну поставили діагноз / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не довго добирав слова для визначення дій президента Росії Володимира Путіна, який 21 лютого визнав терористичні "ЛДНР", а 22 лютого вже відправив свої війська в чужу країну.

Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel, голландський політик назвав господаря Кремля "божевільним" та "повним параноїком".

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Стороння думка

"Звичайно, ця людина абсолютно божевільна", — заявив Рютте.

"Він описує київський уряд як диктатуру, хоча це країна, що розумно функціонує, з демократично обраним урядом та вільною пресою", — підкреслив Рютте, додавши, що Росія сама страждає від відсутності свободи, зокрема свободи преси.

Прем'єр-міністр Нідерландів запевнив, що у відповідь на порушення територіальної цілісності України Москві варто чекати на серйозні санкції.

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