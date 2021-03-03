Прем'єр Угорщини звинуватив ЄС у зриві поставок вакцин від COVID-19

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що країні довелося почати застосовувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" через те, що Єврокомісія не змогла забезпечити поставки зареєстрованих в Євросоюзі вакцин.

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Про це він заявив в інтерв'ю Bild, передає DW.

"Немає західної і східної вакцини, є тільки погана і хороша", – сказав Орбан.

За словами угорського прем'єра, Євросоюз не впорався із завданням "швидко і ефективно" забезпечити європейців вакциною, тому він шукає "вакцини там, де вони є, в тому числі в Росії та в Китаї".

"Тому я повинен, відповідно до конституції, взяти відповідальність на себе", – підкреслив Орбан.

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Він зазначив, що такі країни, як Велика Британія, США, Ізраїль, Сербія, далеко випередили країни ЄС в постачанні вакцинами.

Орбан також похвалив східноєвропейську превентивну медицину і заявив, що "завдяки радянській вакцині, поліомієліт тут був викоренений набагато швидше, ніж на Заході".

Нагадаємо, Угорщина стала першим членом Європейського Союзу, який затвердив російську вакцину від коронавірусу "Супутник V"для загального використання.

Ми також повідомляли, що Австрія готова виробляти російську вакцину або вакцину з Китаю в разі їх реєстрації європейським регулятором.

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