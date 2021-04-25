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Президент Чехії про вибухи у Врбетіце – є дві версії

25 квітня, 12:24

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На даному етапі триває слідство і рано робити якісь висновки, але у слідства вже є дві основні версії, які озвучив Земан

У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами і можлива причетність іноземних спецслужб.

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Надзвичайне звернення Земана транслювалося в ефірі CNN Prima News.

За його словами, ще рано робити якісь висновки, необхідно дочекатися підсумків розслідування. Але вже у слідства з'являються можливі версії інциденту.

У той же час він заявив, що в звітах контррозвідки не було доказів присутності російських агентів на складі.

"З одного боку, ми повинні запитати, що вони тут робили. По-друге, той факт, що BIS не доведена їх участь, не означає, що вони не входили в комплекс Врбетіце" , – сказав Земан.

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Він не виключив, що те, що відбувається навколо історії з вибухами в Врбетіце може бути грою спецслужб. Якщо це дійсно так, то це може мати серйозні наслідки для Чехії

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Нагадаємо, що 17 квітня чеська влада заявили про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів ГРУ під дипломатичним прикриттям.

Раніше ми повідомляли, що в Чехії вважають, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетіце на південному сході країни, які відбулися 16 жовтня 2014 року, в результаті загинули дві людини.

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