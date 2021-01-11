Президент Чехії порівняв штурм Капітолію з українським Майданом

Президент Чехії Мілош Земан порівняв події із захопленням Капітолію у Вашингтоні 6 січня з української Революцією гідності.

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Про це він заявив в інтерв'ю одному з чеських видань, передає "Радіо Свобода".

Причому Земан підкреслив, що не любить революцій.

"В цілому я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, не люблю Майдан. А зараз це мають прямо у себе вдома американці", – заявив він.

За словами президента Чехії, він не може пригадати жодного подібного випадку ні в американській, ні в світовій історії, "щоб президент йшов з такою ганьбою".

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Земан підкреслив, що останні події у Вашингтоні показали "боягузтво політика, що йде". Він вважає, що Дональд Трамп "непрямо причетний до смерті тих п'ятьох людей, які в більшості були його прихильниками".

Нагадаємо, 6 січня Дональд Трамп закликав тисячі своїх прибічників прийти до Капітолію, коли там затверджувалася перемога Джо Байдена на виборах президента. У результаті натовп увірвався до будівлі і засідання парламентаріїв було перерване. Заворушення призвели до загибелі п'ятьох людей, десятки були затримані.

На цьому тлі Ненсі Пелосі закликала віце-президента США Майка Пенса негайно усунути Трампа від влади .

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