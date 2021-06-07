Президент Євроради вичитав Путіну по телефону – згадав і про Україну

У Шарля Мішеля розповіли про телефонний дзвінок у Кремль – він обговорив з Путіним Білорусь, Лівію і нагадав про відповідальність за виконання Мінських угод

Євросоюз засуджує незаконні, провокаційні й підривні дії Росії стосовно ЄС – у цьому питанні країни співдружності солідарні.

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Про це глава Європейської ради Шарль Мішель заявив президенту РФ Володимиру Путіну.

"Тенденція до погіршення у відносинах між ЄС і Росією може змінитися тільки в тому разі, якщо Росія припинить підривну поведінку", – написав Мішель у Twitter.

Він зазначив, що нинішній стан відносин між ЄС і РФ або їхнє подальше погіршення не на руку жодній зі сторін, а також знову нагадав про підтримку Європою п'ятьох керівних принципів стосовно Росії (один з них – повне виконання Мінських угод).

"Під час дзвінка президент Євроради підтвердив незмінну підтримку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наполіг на відповідальності Росії за повне виконання Мінських угод", – додали в Єврораді.

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Серед інших питань, які обговорювалися, – ситуація в Білорусі та Лівії, вірмено-азербайджанський конфлікт, пандемія COVID-19 і вакцини від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, що в березні глава Євроради приїжджав в Україну і відвідав Донбас разом з президентом Володимиром Зеленським, який попросив його посилити тиск на Росію через загострення ситуації на фронті.

Про що ще 7 червня говорили в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: