Президент Румунії після Дня Землі приїхав на роботу на велосипеді: фото

Клаус Іоханніс доєднався до акції Зелена п'ятниця і поїхав до президентського палацу в Бухаресті на велосипеді

Президент Румунії Клаус Іоханніс вирішив проявити свідоме ставлення до природи і в рамках громадської ініціативи приїхав на роботу на велосипеді.

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Про це він повідомив 23 квітня на своїй сторінці в Facebook.

"Вибрав екологічно чистий і здоровий вид транспорту – велосипед. Таким чином я приєднуюся до кампанії Зелена п'ятниця", – написав Іоханніс.

Клаус Йоханніс . Фото: facebook.com/klausiohannis

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На цьому тлі він закликав співвітчизників за можливості замість використання особистого автомобіля ходити пішки, або скористатися велосипедом, самокатом або громадським транспортом.

"Всі ці невеликі жести мають великий позитивний ефект на наше здоров'я і стан планети", – пише румунський президент.

Клаус Йоханніс . Фото: facebook.com/klausiohannis

Дістатися на роботу на велосипеді Іоханнісу не завадив навіть невеликий дощ, який йшов в Бухаресті.

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Акція Зелена п'ятниця в Румунії триває з березня. Вона націлена на заохочення використання альтернативних видів транспорту для зменшення забруднення довкілля. Її ініціатори хочуть домогтися, аби до кінця року хоча б кожен четвертий співробітник щоп'ятниці відмовлявся від особистого автомобіля.

Нагадаємо, що 22 квітня весь світ відзначав День Матері-Землі, мета якого – сприяти гармонії людей з природою і планетою. З цього приводу в США пройшов кліматичний саміт, організований президентом Джо Байденом.

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