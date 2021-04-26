Наговорив на імпічмент. Президента Чехії звинуватили в держзраді через інтерв'ю про вибухи в Врбетіце

Чергова заява Мілоша Земана на підтримку Кремля може все ж коштувати йому кар'єри – Сенат готує позов про зраду Батьківщини

Парламент Чехії може відправити президента Мілоша Земана у відставку після його слів про розслідування вибухів військових складів в селі Врбетіце у 2014 році.

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Про це повідомляє портал Novinky.

Очільник верхньої палати парламенту Мілош Вистрчіл підтвердив, що чеський Сенат розглядає можливість подачі державного позову проти Земана за статтею про зраду Батьківщини.

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Вистрчіл стверджує, що президент розсекретив слідчі матеріали, які не підлягали розголосу.

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"Ми займаємося можливістю подачі конституційної скарги в зв'язку з підозрою про зраду Батьківщини. Зараз потрібно зібрати необхідну інформацію і вислухати думку експертів щодо ситуації, що виникла", – сказав голова Сенату.

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Крім того, в Чехії вже ініціювали відповідну петицію – її ініціатори вважають, що Земан просуває інтереси іноземної держави на шкоду національним інтересам.

Нагадаємо, що напередодні Мілош Земан заявив, що слідство розглядає дві попередні причини вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце: Необережне поводження з боєприпасами і можлива причетність іноземних спецслужб.

Це викликало люту реакцію як громадян країни, так і парламентської опозиції. Вони звинуватили голову держави в поширенні російської пропаганди.

Варто зазначити, що раніше влада озвучувала тільки версію про причетність до вибухів російської контррозвідки ГРУ. З цієї причини з Праги було вислано 18 російських агентів, які працювали під дипломатичним прикриттям:

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