Прорив в хірургії: людині вперше пересадили руки і плечі

Французькі медики провели унікальну операцію, вперше в історії пересадивши пацієнтові обидві руки і обидва плеча.

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Як повідомляє RFI, операцію здійснили в ліонській лікарні імені Едуара Ерріо 13 січня.

Операція тривала 15 годин. І в ній брали участь медики та інших державних і приватних клінік.

Варто зазначити, що унікальність операції полягає в тому, що раніше проводилися трансплантація тільки обох рук, але без плечей.

Щасливчиком став неназваний громадянин Ісландії. Працюючи електриком, він у 26 років отримав потужний удар струму, в результаті чого йому ампутували обидві руки.

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У 2011 році його заявку схвалили, і через два роки чоловік переїхав до Ліона. Після цього він п'ять років перебував у списку очікування.

Цікаво, що саме в лікарні Ерріо в 1998 році провели першу в світі операцію з трансплантації кисті руки, а в 2000 році там же пацієнтові трансплантували обидві кисті.

Нагадаємо, що в 2019 році у Львові провели іншу унікальну операцію і замість ампутації сформували 9-річному хлопчикові ногу з його ж кісток.

А от 26-річна модель Івонн Бар збільшила груди з першого до дев'ятого розміру, чим прирекла себе до самоти.

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