Протести не допомогли: в Німеччині ухвалили закон про посилення локдауна (відео)

Поки на вулицях Німеччини люди протестували проти посилення карантину, Бундестаг прийняв так званий "епідеміологічний закон", який дає федеральному уряду повноваження вводити "естренне гальмування"у разі зростання COVID-хворих.

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Цей закон почали готувати після того, як кілька земель не змогли ввести узгоджені обмеження, щоб взяти під контроль третю хвилю пандемії COVID-19.

Згідно із законопроектом, обов'язковий загальнонаціональний локдаун буде введений, якщо кількість нових випадків інфікування на 100 000 жителів у районі або місті перевищить 100 протягом трьох днів поспіль протягом тижня.

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Загальнонаціональний локдаун передбачає наступні обмеження:

введення комендантської години з 21:00 до 5:00;

обмеження приватних зібрань одним домогосподарством плюс ще одна людина;

заборона на роботу всіх магазинів, крім торгують найнеобхіднішим;

заборона на роботу культурних і розважальних об'єктів;

переведення шкіл на дистанційне навчання.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала найгірший момент за всю епідемію COVID-19.

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