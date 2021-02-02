Протести в Росії: в Бундестазі запропонували арештувати активи російських олігархів

Європі слід як санкції проти Росії за репресії проти учасників протестів накласти арешти на активи тих російських олігархів, які "надзвичайно збагатилися за допомогою корупції".

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Про це заявив член зовнішньополітичного комітету Бундестагу Юрген Тріттін, передає DW.

Німецький депутат вважає, що Європа досі глибоко не вникала в суть звинувачень, які опозиціонер Олексій Навальний висував російському керівництву, а, за оцінками Тріттіна, йдеться про корупцію найвищих верств російської еліти, яка переводить "більшу частину свого корупційного прибутку, свого багатства, своїх грошей у Євросоюз".

"Я твердо вірю, що якщо ви хочете врахувати позицію Олексія Навального і законні інтереси російського народу, не слід говорити про додаткові – цілком ймовірно, марні – санкції щодо Росії", – заявив політик.

В тренді Російський бомбардувальник близько пролетів біля есмінця США (відео)

Він підкреслив, що обговорювати необхідно адресні обмежувальні заходи, які "були б дійсно розумним рішенням щодо санкцій".

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Нагадаємо, в Європейському Союзі стурбовані непропорційним застосуванням сили проти протестувальників і журналістів на мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії, на яких 31 січня затримали понад 5000 людей.

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