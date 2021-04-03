Путін зробив вакцину Супутник V гранатою, і кинув її в ЄС – CNN

Країни Євросоюзу показали, як легко їх може посварити навіть така дрібниця, як російська вакцина

Неспішні темпи вакцинаційної кампанії в Євросоюзі надали одному з його головних ворогів – Росії – можливість здобути серйозну дипломатичну перемогу.

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Про це пише аналітик CNN Люк МакГі.

Сайт "Сьогодні" розбирає матеріал про те, як вакцина "Супутник V" може стати політичною зброєю Кремля проти ЄС.

Вакцина розбрату

Поточного тижня стало відомо про відеоконференцію президентів РФ, Франції і канцлера Німеччини, однією з тем якої було використання "Супутника V" в Євросоюзі.

І хоча формулювання Москви і Берліна відрізнялися різним ступенем стриманості (в Кремлі навіть заявили про можливість спільного виробництва препарату), сам факт таких переговорів насторожив багатьох європейських лідерів і союзників ЄС

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Незважаючи на те, що спочатку ЄС критикувала Росію за те, що її вакцина отримала дозвіл до офіційного завершення випробувань, через перебої в постачаннях вже схвалених вакцин – зокрема, AstraZeneca – деякі політики звернулися до РФ.

Тим паче, що з того часу розробники вже опублікували остаточні дані про ефективність препарату і подали документи на його реєстрацію Європейським агентством лікарських препаратів (EMA).

Водночас балтійські держави вже натякнули, що використання "Супутника V" може ще сильніше розколоти європейське співтовариство.

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Ліки чи зброя?

Головний скандал розгорівся ще в лютому – коли Угорщина стала першою країною ЄС, яка схвалила російську вакцину для загального використання. І це не дивно, з огляду на часто відверто проросійські заяви прем'єра Віктора Орбана.

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На двох зі Словаччиною, де купівля "Cпутнику V" обернулася колосальною політичною кризою, Угорщина закупила 4 млн доз російської вакцини.

Відео: Сьогодні

Крім того, один з найвпливовіших членів ЄС – Австрія – теж оголосила про намір купити "Супутник V", а Італія і деякі країни ведуть переговори про виробництво вакцини на території ЄС.

На тлі їхньої ейфорії помітно виступає Литва – її прем'єр-міністр Інгрида Шимоніте публічно назвала цей препарат "ще однією гібридною зброєю" Володимира Путіна "щоб розділяти і володарювати".

Однак щодо цього питання вона опинилася в меншості – більшість інших європейських лідерів вважають її побоювання перебільшеними і відносяться до переговорів Ангели Меркель, Еммануеля Макрон і Путіна спокійніше.

"Навіть якщо EMA дійсно його ("Супутник V"- ред.) схвалить, дуже малоймовірно, що комісія додасть його до свого вакцинного портфелю. До того ж, у Росії просто немає якось серйозних виробничих можливостей всередині ЄС", – цитує CNN анонімне джерело серед європейських дипломатів.

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Дійсно, щоб бути схваленою Єврокомісією, вакцина від COVID-19 має вироблятися за стандартами ЄС. А у випадку Росії це означає – на території ЄС.

Однак сама ситуація навколо "Супутника V" показала наскільки легко Москва може викликати розкол як всередині, так і за межами ЄС.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Політична граната

Один з головних конкурентів Росії у війні вакцин – Британія, яка активно лобіює використання препарату від компанії AstraZeneca. Саме Кремль звинувачують у нагнітанні ситуації навколо цього препарату.

На правах анонімності джерело в топколах Великої Британії назвало "надзвичайно наївним" обговорення перспектив "Супутника V" в ЄС, з огляду на те, що "Росія використовує вакцини як дипломатичний інструмент".

Водночас, голова спеціального комітету британського парламенту із закордонних справ Том Тугендхат констатував, що вбивання клинів між ЄС і Британією і такими країнами, як Литва, лише грає на руку Путіну.

Однак аналітик Crisis International Group по РФ Олег Ігнатов вважає основною метою Москви за допомогою м'якої сили "добитися визнання вакцини європейцями і зробити Росію привабливішою в очах європейських громадян". Клин у відносинах країн Заходу міг бути просто вдалим побічним ефектом.

Критики режиму Путіна звернули увагу на те, що в державних ЗМІ успіхи "Супутника V" за кордоном висвітлюються набагато активніше вакцинації самих росіян, що дає недвозначно зрозуміти пріоритети РФ. І якщо Кремль хотів запустити політичну гранату в ЄС, то краще за вакцину теми годі й шукати.

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"Як коти у мішку"

Пандемія завдала величезної шкоди внутрішньоєвропейській дипломатії. Поєднання непередбачених проблем з постачанням вакцин, обмеження очних зустрічей та особисті інтереси країн щодо запобігання загибелі громадян – ідеальне поєднання для конфлікту у взаємопов'язаному європейському регіоні.

Проте, прагнучи пережити третю хвилю пандемії і виправити помилки, допущені на ранніх стадіях вакцинації, європейцям варто усвідомлювати, як добре видно їхні внутрішні розбіжності за межами блоку.

"Для їхніх союзників це може здатися трохи більшим за кішок, що б'ються в мішку. Але їхні вороги завжди готові скористатися даною слабкістю", – резюмують в CNN.

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