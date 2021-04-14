Путін чекає кроку НАТО: в Німеччині звинуватили Росію в провокаціях на кордоні з Україною

НАТО на боці України і зробить все, щоб військова обстановка не загострилася. Міністр оборони Німеччини пояснила дії Росії

Німеччина так і не дочекалася пояснень від Росіїпро стягування військ поблизу України. Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Москву у військовій провокації, а також вважає, що таким чином президент РФ Володимир Путін вичікує реакції Заходу.

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Про це пише Європейська правда.

За її словами, в НАТО стурбовані нещодавньою передислокацією російських військ до українського кордону і вона поставила під сумнів слова росіян, що це просто вчення.

"У мене таке враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію ... Путін просто чекає кроку з боку НАТО, щоб мати привід для продовження дій ... І ми разом з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру ... Якщо це, як заявляє російська сторона , маневри, то є міжнародно запропоновані процедури для створення прозорості та довіри. Цього не сталося", – сказала Крамп-Карренбауер.

Аннегрет Крамп-Карренбауер. Фото: Facebook

Німецький міністр запевнила, що НАТО на боці України і зробить все, щоб військова обстановка не загострилася.

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"Ми віддані Україні, це абсолютно ясно", – підкреслила вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповідав, які війська Росія перекинула до кордонів України. За його словами, це реакція на навчання НАТО.

Тим часом головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Тод Уолтерс заявив, що США перекинуть до Німеччини додатковий контингент для стримування Росії.

Відео: Сьогодні

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