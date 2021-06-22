Розплата за посадку Ryanair: ЄС не виключає нові санкції проти Білорусі

Олександр Лукашенко та літак Ryanair / колаж "Сьогодні"
Європейський союз, який 21 червня запровадив четвертий пакет санкцій проти Білорусі, не виключає введення нового пакету проти режиму Олександра Лукашенка через примусову посадку літака Ryanair у Мінську і арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС.
Боррель підкреслив, що санкції – той єдиний спосіб, яким європейське співтовариство може вплинути на людей, відповідальних за те, що відбувається в Білорусі.
"Ми ввели четвертий пакет санкцій, при цьому я не можу виключити, що ми ухвалимо п'ятий пакет, оскільки це той спосіб, яким ми впливаємо на дії людей, відповідальних за те, що відбувається у Білорусі", – зазначив він.
Нагадаємо, у понеділок Сполучені Штати ввели санкції проти 16 громадян Білорусі і шести правоохоронних організацій. А ЄС – проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб, в тому числі родичів Олександра Лукашенка.
Також 21 червня санкції проти Білорусі затвердили Канада і Велика Британія.
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