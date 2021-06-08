Розплата за захоплення Ryanair: ЄС готовий ввести санкції проти чиновників Лукашенка

Найближчим часом це буде тільки перший крок, а після цього Європа завдасть по Білорусі ще більш болючіший удар

Європейський Союз на наступному тижні, швидше за все, затвердить санкції проти представників білоруської влади, відповідальних за примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

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Про це повідомив в Twitter журналіст Рікард Йозвяк з Брюсселя.

За його словами, після цього рішення буде ще більш широкий список санкцій, а також секторальні санкції проти Білорусі.

"Посли ЄС, схоже, на наступному тижні затвердять заморожування активів і заборону на видачу віз семи фізичним особам і одній організації, які вважаються відповідальними за примусову посадку рейсу Ryanair 23 травня", – написав Йозвяк.

Нагадаємо, після інциденту з "піратською посадкою" літака в Мінську Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закрила свій повітряний простір для білоруських літаків.

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У відповідь Білорусь уже обмежила імпорт українських товарів.

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