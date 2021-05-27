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Рай для тусовників. У Парижі пройде "коронавечірка" на п'ять тисяч осіб

27 травня, 22:08

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Рок-концерт стане експериментом – влада хоче перевірити, чи поширюється вірус за умови жорсткого дотримання епідеміологічних обмежень

Концерт Indochine в Парижі

Концерт Indochine в Парижі / Фото: Flickr

Слідом за Британією і Іспанією у Франції пройде "COVID-концерт" для декількох тисяч осіб – влада хоче перевірити ризик поширення коронавірусу на таких масових заходах.

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Про це повідомляє France Info.

Вечірка відбудеться 29 травня в одному із залів на сході Парижа, на ньому виступить популярна французька рок-група Indochine.

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Допускається, що концерт відвідають до 5 тис. волонтерів, а з обов'язкових умов – негативний ПЛР-тест на коронавірус, а також захисна маска під час шоу.

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Другий тест вони здадуть через тиждень, і після цього фахівці спостерігатимуть за їхнім станом і порівняють з 2,5 тис. глядачів, які дивитимуться концерт по телевізору.

Нагадаємо, що першою країною, яка провела такий експеримент, була Іспанія – в березні на одній із спортивних арен в Барселоні провели багатотисячний концерт групи Love of Lesbians. Як виявилося, згодом серйозного спалаху коронавірусу не було.

Відео: Сьогодні

А в цьому місяці в британському Ліверпулі вперше за останній рік пройшов дозволений концерт, причому гостям дозволили не носити маски і не дотримуватися дистанції.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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