Революція в Католицькій церкві: жінка вперше увійшла до Синоду єпископів

Папа Римський Франциск уперше призначив жінку – французьку черницю Наталі Бекар – на посаду заступника генерального секретаря Синоду єпископів.

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Про це повідомляє Vatican News.

52-річна сестра Наталі є представницею групи Ксаверіанських сестер – місіонерок Христа.

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Генеральний секретар Синоду єпископів, кардинал Маріо Грек, коментуючи призначення Наталі Бекар на цю посаду, зазначив: це "нагадує про те, що на синодальному шляху особливе місце має голос Божого народу, тому фундаментальне значення мають пошуки того, що посприяє ефективній участі всіх хрещених".

Він також нагадав, що на останніх синодальних зборах у Ватикані багато наголошували на необхідності для Церкви задуматися над місцем і завданнями жінок, а Папа Франциск неодноразово підкреслював важливість того, щоб жінок якомога більше залучали до ухвалення рішень.

"З призначенням сестри Наталі Бекар і її можливістю брати участь з правом голосу прочинилися двері, подивимося далі, які ще кроки можна буде зробити", – сказав Маріо Грек.

Того самого дня, 6 лютого, ще одним заступником генсека Синоду єпископів був призначений іспанський августиніанець Марін де сан Мартін.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск зробив ще один крок до рівноправності жінок у Римсько-католицькій церкві, дозволивши їм читати літургії, служити у вівтарі та роздавати причастя.

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