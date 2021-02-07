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Революція в Католицькій церкві: жінка вперше увійшла до Синоду єпископів

7 лютого, 20:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Черницю з Франції призначено заступником генсека Синоду

Папа Римський Франциск уперше призначив жінку – французьку черницю Наталі Бекар – на посаду заступника генерального секретаря Синоду єпископів.

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Про це повідомляє Vatican News.

52-річна сестра Наталі є представницею групи Ксаверіанських сестер – місіонерок Христа.

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Генеральний секретар Синоду єпископів, кардинал Маріо Грек, коментуючи призначення Наталі Бекар на цю посаду, зазначив: це "нагадує про те, що на синодальному шляху особливе місце має голос Божого народу, тому фундаментальне значення мають пошуки того, що посприяє ефективній участі всіх хрещених".

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Він також нагадав, що на останніх синодальних зборах у Ватикані багато наголошували на необхідності для Церкви задуматися над місцем і завданнями жінок, а Папа Франциск неодноразово підкреслював важливість того, щоб жінок якомога більше залучали до ухвалення рішень.

"З призначенням сестри Наталі Бекар і її можливістю брати участь з правом голосу прочинилися двері, подивимося далі, які ще кроки можна буде зробити", – сказав Маріо Грек.

Того самого дня, 6 лютого, ще одним заступником генсека Синоду єпископів був призначений іспанський августиніанець Марін де сан Мартін.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск зробив ще один крок до рівноправності жінок у Римсько-католицькій церкві, дозволивши їм читати літургії, служити у вівтарі та роздавати причастя.

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