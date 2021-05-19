Результат за десять хвилин. Вчені розробили точний експрес-тест на коронавірус

Фінські вчені відзначають, що новий антигенний тест майже не поступається в точності ПЛР-тестам

Фінські вчені з університету Хельсінкі розробили новий експрес-тест для діагностики коронавирусної інфекції. Він видає результат аналізу всього за десять хвилин, а за точністю майже не поступається ПЛР-тестам.

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Про це повідомляє портал телерадіомовлення Фінляндії Yle.

Зразок, взятий ватною паличкою з носа, поміщається в розчин, який містить антитіла, що розпізнають протеїни вірусу SARS-CoV-2.

Вони об'єднуються, утворюючи молекулярний агрегат, який виявляється спеціальним зчитувальним пристроєм, здатним обробити за раз до 500 зразків.

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Антигенний тест можна було б застосовувати в аеропортах і морських портах для тестування пасажирів. Розробники тесту пропонують використовувати його також в навчальних закладах.

За словами дослідника Юссі Хепойокі, цей експрес-тест також безпечний для людией, що проводять тестування, адже вірус інактивується при попаданні в розчин.

Раніше повідомлялося, що в Японії розробили новий швидкий тест на коронавірус. Він дозволяє виявляти інфекцію приблизно за 30 хвилин без залучення складного обладнання і лікарів-професіоналів.

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