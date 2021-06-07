Результат здивував – в Іспанії викладачам помилково вкололи шість доз вакцини Pfizer

Незважаючи на це, поки у викладачів не було виявлено ніяких серйозних проблем, в понеділок всі вони змогли вийти на роботу

В Іспанії викладачам помилково вкололи шість доз вакцини Pfizer. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Вісім викладачів однієї з іспанських шкіл помилково отримали відразу шість доз вакцини від коронавірусу.

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Про це повідомляє EFE.

Інцидент стався в Хельвес. Співробітники навчального закладу були вакциновані препаратом американської компанії Pfizer – замість однієї дози їм вкололи відразу шість.

Незважаючи на це, поки у викладачів не було виявлено ніяких серйозних проблем. Більш того, в понеділок всі вони змогли вийти на роботу.

Як повідомлялося раніше, в Ізраїлі зафіксували серйозну побічну реакцію після вакцини Pfizer. Як виявилося, друга доза препарату може викликати міокардит – запалення серцевого м'яза.

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Також ми писали, що в українському МОЗ назвали побічні ефекти, на які скаржаться українці після вакцинації від коронавірусної хвороби. Найчастіше це підвищення температури, втома, загальна слабкість, лихоманка, набряк суглобів і безсоння.

Крім того, коронавірус продовжує мутувати, індійський штам розділився на три підвиди, які тепер можуть заражати навіть вакцинованих людей, – тільки в квітні і травні в Індії зафіксували десятки таких випадків.

Дивіться, як група крові впливає на перебіг ковіду:

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